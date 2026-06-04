Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.952,80 %-0,09
        DOLAR 45,9578 %0,04
        EURO 53,3151 %-0,27
        GRAM ALTIN 6.596,38 %0,64
        FAİZ 43,40 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 108,31 %0,71
        BITCOIN 66.717,00 %-1,14
        GBP/TRY 61,7161 %-0,30
        EUR/USD 1,1595 %-0,31
        BRENT 97,48 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 10.784,72 %0,64
        Haberler Ekonomi Para TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor

        TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor

        TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, reel sektöre yeni finansman desteği geliyor. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem 8 Haziran itibarıyla başlayacak.

        KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

        BİR FİRMA AZAMİ 3 MİLYON TL KULLANABİLECEK

        İşletmeler, başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek.

        Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.

        Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu ifade etti. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı