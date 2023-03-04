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TOD TV nedir, maçlar şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından, spor karşılaşmalarına ara verildi. Süper Lig maçları 24. hafta maçları ile başlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Süper Lig maçlarının 3-13 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Bu kapsamda Süper Lig maçları, BeIN Media Group tarafından geliştirilen, TOD TV üzerinden ücretsiz, şifresiz bir şekilde izlenebileceği duyuruldu. Yaşanan gelişmelerinin ardından Süper Lig maçlarının TOD TV üzerinden nasıl ücretsiz, şifresiz bir şekilde izlenilebildiği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TOD TV üyelik ve frekans bilgileri...

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  • TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Süper Lig maçları ücretsiz nereden izlenir?

    Süper Lig maçları 24. hafta maçları ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının 3-13 Mart tarihleri arasında ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Süper Lig maçları BeIN Media Group tarafından geliştirilen TOD TV üzerinden şifresiz ücretsiz bir şekilde izlenilebileceği duyuruldu. Peki "TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?" TOD TV hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Süper Lig maçları ücretsiz nereden izlenir?

    SÜPER LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? 

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Omuz Omuza bağış kampanyasında açıklamalarda bulundu.

     Bakan Kasapoğlu yaptığı önemli açıklamaların yanı sıra ayrıca, ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı" ifadelerini kullandı.
  • TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Süper Lig maçları ücretsiz nereden izlenir?

    TOD TV NASIL ÜYE OLUNUR, MAÇLAR NASIL ÜCRETSİZ İZLENİR? 

    3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm Süper Lig maçları, ödüllü filmler, diziler TOD TV üzerinden ücretsiz olarak yayımlanacak. Yapılması gerekenler ise oldukça basit www.todtv.com.tr adresi üzerinden Ücretsiz izle seçeneğine tıklayarak Ad-Soyad, e-posta adresi ve Cep Telefonu bilgileri girildikten sonra telefonunuza gelen SMS onay kodunu girerek kolayca üye olabilir ve maçları TOD TV veya beIN Connect üzerinden izleyebilirsiniz.
  • TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Süper Lig maçları ücretsiz nereden izlenir?

    TOD TV TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

    beIN Sports'a bağlı olarak çalışan TOD TV dijital bir platform. Bu sebeple uyduda bulunmuyor. Ancak platformu televizyondan izlemek isteyenler akıllı televizyonlar üzerinden uygulamayı kurarak ya da bilgisayar veya telefonlarını televizyona bağlayarak dijital platformu buradan da takip edebilir.

     
  • TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Süper Lig maçları ücretsiz nereden izlenir?

    TOD TV FREKANS BİLGİLERİ

    Bir televizyon kanalı olmaması sebebiyle TOD TV frekansı da bulunmuyor. Uygulamaya çevrimiçi dijital mağazalardan ulaşılıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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