Süper Lig maçları 24. hafta maçları ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının 3-13 Mart tarihleri arasında ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Süper Lig maçları BeIN Media Group tarafından geliştirilen TOD TV üzerinden şifresiz ücretsiz bir şekilde izlenilebileceği duyuruldu. Peki "TOD TV nedir, Süper Lig maçları şifresiz TOD TV'den nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?" TOD TV hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...