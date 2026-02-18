Canlı
        TOFAŞ: 91 - Beşiktaş GAİN: 100 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 91 - Beşiktaş GAİN: 100 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:25 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:25
        Beşiktaş GAİN, adını Dörtlü Final'e yazdırdı!
        Beşiktaş GAİN, Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final biletini aldı.

        Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

        TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4

        Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4

        1. Periyot: 30-23

        Devre: 53-48

        3. Periyot: 70-77

        4. Periyot: 91-100

        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.

