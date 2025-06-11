TOFAŞ, Orhun Ene'yle yollarını ayırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdı.
Kulübün açıklamasında, 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Orhun Ene ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Değerli antrenörümüz sayın Ene'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.