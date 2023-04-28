Yerli elektrikli SUV, 2 farklı donanım ve 2 farklı menzil seçeneği ile 177 bin 467 adet ön sipariş toplamış, yıl sonuna kadar ise çekiliş sonucunda otomobili almaya hak kazanan 20 bin kişiye teslimat yapılacağı açıklanmıştı.

Buraya bir parantez açarak, Togg'un kamu ve şirket ortakları dahil yıl sonu teslimat hedefinin 28 bin adet olduğunu da belirtelim.

Konumuza geri dönersek, TSB kasko değer listesi yakından incelendiğinde, Togg T10X'in henüz resmi fiyatı açıklanmayan bir başka versiyonun fiyatının ortaya çıktığını tespit ettik.

Öyle ki, T10X'in çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, V2 yüksek donanım paketli ve uzun menzile sahip versiyonun fiyatı TSB listesinde yer alıyor.