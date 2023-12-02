Togg teslimatlarında aylık rekor Yerli otomobil Togg, Kasım ayında teslimat rekoru kırdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik. Kasım ayında 4 bin 401, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi

Yerli elektrikli otomobil markası Togg Kasım ayına ilişkin teslimat verilerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aylık teslimat adedinde rekor kırıldığı ifade edildi.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik. Kasım ayında 4 bin 401, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk" ifadeleri yer aldı.

Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.

Son açıklanan rakam ile birlikte, şirketin söz konusu hedefini tutturması için Aralık ayında 6 bin 428 adet T10X teslimatı yapması gerekiyor.

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VARDİYA SAYISINI ARTIRDI

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, yıl sonun üretim ve teslimat adetlerinin tutturulacağını vurgulamıştı.

Karakaş, üretim adetlerinin her geçen gün arttığını aktararak, "Biz koyduğumuz hedefe kesin olarak ulaşacağız. Sene sonunda 28 bin adetlik üretimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Eylül ayı ortasında da ikinci vardiyayı devreye alıyoruz. Bu sayede hedeflerimizi tutturacağız" vurgusunda bulunmuştu.

Gürcan Karakaş, Ağustos ayında şirketin günde 100 adet T10X üretmeye başladığını, bu sayının çift vardiya ile birlikte her geçen gün artacağını da o dönem yaptığı açıklamalarda ifade etmişti.

FİYATI GÜNCELLENDİ

Öte yandan, Togg T10X'in fiyatı ikinci kez güncellendi.

Togg'un yayınladığı yeni fiyat listesine göre, yerli otomobilin tüm versiyonlarına ortalama yüzde 16.5 zam yapıldı ve otomobilin en düşük fiyatı 1 milyon 430 bin lira oldu.

Togg'un fiyatlarında belirlenen artış oranının, Kasım ayında elektrikli araç ÖTV matrah limitinde yapılan artış oranı ile aynı olması ise dikkat çekti.