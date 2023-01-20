Togg'un merakla beklenen uygulaması yayında

Türkiye'nin Otomobili merakla beklenen mobil uygulamasını 20 Ocak 2020 saat 15.00 itibarıyla yayına aldı. Togg'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.

Marka bu yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

HEM FİNANS HEM EĞLENCE HEM GÜVENLİK

Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi Togg Trumore'un sunduğu hizmetler arasında... Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın" ifadelerine yer verildi. — Togg (@Togg2022) January 20, 2023

ÖN SİPARİŞLER UYGULAMA ÜZERİNDEN

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

ÖZEL DİJİTAL MAGNET

Platformu kullanmak için Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekmiyor, sadece uygulamayı indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Platformu oluşturan ürünlerden Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün oluyor. Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more’da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanat eserlerinin yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan eşsiz dijital çalışmalar, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik dekoratif magneti andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel, yapay zekayla oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor.