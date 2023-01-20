Togg'un merakla beklenen uygulaması yayında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Togg'un merakla beklenen mobil uygulaması yayında! -Öne Çıkan Haberler
ABONE OL

Togg'un merakla beklenen uygulaması yayında

Şubat ayından itibaren ön sipariş sürecinin de gerçekleştirilebileceği Togg'un Trumore uygulaması 20 Şubat saat 15.00'da App Store, Google Play ve AppGallery'de yayına alındı!

Togg'un merakla beklenen mobil uygulaması yayında! -Öne Çıkan Haberler

Türkiye'nin Otomobili merakla beklenen mobil uygulamasını 20 Ocak 2020 saat 15.00 itibarıyla yayına aldı. Togg'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.

Marka bu yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

HEM FİNANS HEM EĞLENCE HEM GÜVENLİK

Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi Togg Trumore'un sunduğu hizmetler arasında...

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın" ifadelerine yer verildi.

ÖN SİPARİŞLER UYGULAMA ÜZERİNDEN

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

ÖZEL DİJİTAL MAGNET

Platformu kullanmak için Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekmiyor, sadece uygulamayı indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Platformu oluşturan ürünlerden Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün oluyor. Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more’da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanat eserlerinin yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan eşsiz dijital çalışmalar, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik dekoratif magneti andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel, yapay zekayla oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor.

ROTA ÖNERİLERİ VE KARBON SALIMI HESABI

Go.more, kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcı ile yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servislerden yararlanmak mümkün oluyor.

OYUNLAŞTIRMA VE DİJİTAL SANAT

Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Play.more’da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor. USE CASE Mobility® kavramını evrensel bir dil olan sanatla da anlatan Togg, ‘Dijital Art Mode’ konseptinde duality dünyasındaki ‘İnsan-Teknoloji’, ‘Doğu-Batı’, ‘Akıl-Kalp’, ‘Birlik-Çokluk’ ve ‘Bugün-Yarın’ kavramlarını kullanıcıya deneyimletiyor. Dünyanın önde gelen Türk dijital sanatçılarıyla çalışan Togg’un bu uygulamasıyla kullanıcılar akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, isterlerse evlerindeki TV’lere ya da dijital ekranlarına yansıtabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyadaki tüm 5G hücre iletişim altyapısının yüzde 60'ını oluşturdu
TEKNOLOJİ 5G istasyonu 2022'de 2,31 milyon oldu
Netflix'in abone sayısı 230 milyonu aştı
TEKNOLOJİ Netflix'in abone sayısı 230 milyonu aştı
Atlas'ın son videosu ses getirdi! Robotlar yerimizi mi alıyor? -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Atlas'ın son videosu ses getirdi!
YouTube Türkiye Etki Raporu yayınlandı! YouTube'un Türkiye’nin GSYH’sine katkısı 2 milyar TL oldu! - Günün Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ YouTube Türkiye'nin sihirli rakamı"45"
iPhone 14 fiyatlarına zam! 2023 Apple Türkiye iPhone 14 zamlı fiyatları ne kadar, kaç lira oldu ve yüzde kaç zam geldi? iPhone 14 güncel fiyat listesi!
TEKNOLOJİ iPhone 14 fiyatlarına zam geldi!
Pil ömrünü uzatmanın püf noktaları! Şarj konusunda doğru bilinen yanlışlar!
TEKNOLOJİ Şarjı doğru kullanmanın yolları!
Apple'ın politikalarına karşı Avrupa Komisyonu'na başvurdular!
TEKNOLOJİ Spotify'dan Apple mektubu
Google'dan ChatGPT’ye rakip olarak Sparrow geliyor!
TEKNOLOJİ Google’dan ChatGPT’ye rakip!
500'den fazla reklamveren Twitter'daki harcamalarını durdurdu
TEKNOLOJİ Reklamverenler Twitter’dan kaçıyor!
299,3 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası Amazon
TEKNOLOJİ Dünyanın en değerli markası oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.