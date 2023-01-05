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Haberler Teknoloji Cihaz Togg ABD'de görücüye çıktı! Togg, CES 2023'te sürpriz konseptle şov yaptı! -Güncel haberler
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Togg, CES 2023'te sürpriz konseptle şov yaptı

Geçtiğimiz yıl mobilite konsepti elektrikli yerli otomobilini CES'te sergileyerek dünyaya duyuran Togg, bu kez bambaşka bir teknolojik konseptle karşımıza çıktı.  Pnininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X, mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları verdi. Alanda ziyaretçiler duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldular. CEO Gürcan Karakaş: "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak."

Togg ABD'de görücüye çıktı! Togg, CES 2023'te sürpriz konseptle şov yaptı! -Güncel haberler

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES bu sene yine yepyeni teknolojilere ev sahipliği yaptı. Televizyondan, akıllı telefonlara, ev elektroniğinden bilişim teknolojilerine, 5G'den mobiliteye kadar birçok farklı alanda teknoloji Vegas'taydı.

Bu sene değişen tek şey teknolojiler olmadı. Türkiye'nin Otomobili Togg da yepyeni bir konsept ile ABD'deki fuarda teknoloji dünyasının gözlerini üzerine çevirmesini sağladı. Geçtiğimiz yıl otomobil konseptini ilk kez görücüye çıkarttığı yer olan CES'te bu sene yerli üretici Beyond X ile şov yaptı.

5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’e duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katılan Togg, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair ipuçlarını da duyurdu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkartılacak modelin açık artırma ile satışa sunulacağı ve NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunulacağı da vurgulandı.

Geçen sene gösterilen aracın bu sene yollara çıkmaya hazır oluşu, bu sene gösterilen bu özel konseptin nerelere gelebileceği konusunda ise heyecanlı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Pininfarina ortaklığı ile tasarlanan Beyond X kapsülü yerli üreticinin, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonununu sergilediği yenilik oldu.

"DÜNYA TAMAMEN DİJİTAL BOYUTTA ŞEKİLLENECEK"

CES’te Togg standı ziyaretçilerini bir açılış konuşmasıyla selamlayan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, ‘dünyada kullanıcıya en fazla dokunan teknoloji buluşması’ olan CES’e bu yıl ‘Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak” başlığı altında katıldıklarını belirterek, "Geçen yıl buraya teknolojinin kullanıcıya dokunduğu en büyük platform CES olduğu için geldik. Bu yıl, 2022’de yapacağımıza söz verdiklerimizi gerçekleştirmiş olarak buradayız. Avrupa’nın en temiz kampüsünde ilk akıllı cihazımızın seri üretimine başladık, mart ayının sonunda Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. CES 2023’te küresel olarak tescil ettirdiğimiz USECASE Mobility®️ kavramı etrafında 4 boyutta anlattığımız ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’, ‘Temiz Enerji Çözümleri’ve ‘Gelişimin Yapıtaşları’nı vurgulayan bir içerikle bulunuyoruz. Bu yıl yine dijital sanat aracılığıyla ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çiziyoruz. Yeni dünya tamamen dijital boyutta şekillenip hayallerimizin ötesine gidecek. Kullanıcı da bu dünyanın nereye gideceğini bugünden göremiyor, bilemiyor. Biz, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara açacağımız dijital platformumuz Trumore’da, ekosisteme kattığımız oyuncularla bir araya gelip proaktif olarak o dünyayı şekillendiriyoruz. Oyun alanlarını yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcıların henüz farkında olmadığı ihitiyaçlarını öngörüyor, bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz”

“Dört yıl önce bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızda iki stratejik hedefimiz vardı” diyen Karakaş, şöyle devam etti: “İlki, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti Togg’a ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek. İkinci hedefimiz de kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak. Geride bıraktığımız dört yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik. Mobilite ekosistemimizi de dijital platformumuzla genişletiyor ve yaygınlaştırıyoruz. Mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak, kullanıcıya günlük yaşamını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri sunuyoruz. Çünkü biz akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.”

“Bireysel kullanıcılara yakın markalar daha güçlü oluyor”

Satış stratejilerinde kullanıcıyla doğrudan temas yöntemini seçtiklerini hatırlatan M. Gürcan Karakaş, şöyle konuştu: “Küresel rekabette kullanıcıya yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan yapıda hizmet vereceğiz. Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak.”

"DİJİTAL MOBİLİTE BAHÇESİ"

Togg, Las Vegas Convention Center West Hall 6041 numaralı stantta, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimini yansıtıyor. CES 2023’te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel’in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su Togg’un dualite kavramını gözler önüne seriyor.

Togg’un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan “Dijital Mobilite Bahçesi”, ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler Togg’un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.

BEYOND X NEDİR?

Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosu’nun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor.

'USECASE MOBILITY'

Stantta 4 farklı köşede sürdürülebilirlik ve mobilite ekosistemi kavramlarını vurgulayan 4 farklı tema anlatılıyor. Ziyaretçiler bu alanlardan ilkinde Togg’un kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir dijital deneyim platformu olarak tasarladığı ve Trumore markası altında topladığı kişiselleşmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz kullanıcı deneyimini tanıma fırsatı buluyor.

Togg ziyaretçileri temiz enerji çözümlerini deneyimleme alanında ise Siro'nun elektrikli araçlar için karbon nötr hücre çözümleri, yenilenebilir enerji santralleri ve haneler için enerji depolama çözümleri ile Trugo’nun yüzde 100 yenilenebilir sertifikalı enerji kullanan, uçtan uca, kullanıcı odaklı elektrikli araç şarj hizmetlerini yakından tanıma imkanına erişiyor. "Temiz enerji çözümleri" köşesi blok zinciri teknolojiyle, kullanıcıların üretmesini, yönetmesini ve temiz enerji ticareti yapmasını sağlayan bir ekosistemi anlatıyor.

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE

Togg, Trumore’un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zekâ günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümlerini deneyimletiyor. Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.

TEMİZ ENERJİ

Togg şirketleri Trugo ve Siro’nun Temiz Enerji Çözümleri başlığıyla yer aldığı bölümde, kullanıcıları sadece enerji tüketen olmaktan dönüştürüp aynı zamanda enerjiyi üreten ve tüm enerji döngülerini blok zinciri tabanlı bir platform üzerinden yöneten taraf olmalarını sağlayan bir ekosistem anlatılıyor.

SELF AI

Ziyaretçilerin kendileriyle aynı hareketleri yapabilen dijital ikizlerinin oluşturulduğu Self AI alanında geleceğin mobilitesinde dijital avatarların kullanıcılara sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi veriliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları avatarlara yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam edebiliyor ve ayrıca bu avatarları NFT ( Non-Fungible Token-Nitelikli Fikri Tapu) olarak adlandırılan dijital varlıklara dönüştürebiliyor. Böylece, kullanıcılar bu avatarları çevrimiçi topluluklarda ve Togg mobilite ekosisteminin tüm mecralarında kullanabiliyor.

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