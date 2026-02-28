Canlı
        Togg'un yeni modeli yarı yarıya ucuz olacak - Otomobil Haberleri

        Togg'un yeni modeli yarı yarıya ucuz olacak

        Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil markasının önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modelle pazara çıkacağını duyurdu. Tosyalı, yeni modelin halihazırda piyasada bulunan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunulacağını vurguladı

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Yeni model yarı yarıya ucuz olacak

        Yerli otomobil Togg cephesinden 'ucuz' model sinyali geldi. İstanbul Finans Merkezi’nde Ekonomi Gazetesi tarafından düzenlenen 'Ekonominin Ufuk Turu 2026' etkinliğinde konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un yeni modeli ile ilgili bilgiler paylaştı.

        Togg’un önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modelle pazara çıkacağını duyuran Tosyalı, bu aracın halihazırda piyasada bulunan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunulacağını açıkladı.

        CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre, hem yeni model planlarını hem de üretim kapasitesine ilişkin son durumu da paylaşan Tosyalı, "Zoru başardık. Şu an ürettiğimiz her aracı satıyoruz" dedi.

        Togg'un yeni modelinin, markanın erişilebilirliğini artırması ve iç pazardaki rekabet gücünü pekiştirmesi bekleniyor. Tosyalı, yeni modelin ardından ticari Togg modelinin de hızla devreye alınacağını belirtti.

        Togg T10X'in güncel satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modelinin fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişiyor.

        Fuat Tosyalı, daha önce yaptığı açıklamalarda, Togg'un 2026 yılı için üretim hedefini 60 bin adet olarak duyurmuştu.

        Togg'un 2025 yılı satış rakamı ise 39 bin 20 adet olarak açıklandı. Böylece yerli otomobil markası Togg, 2025'i en çok elektrikli araç satan marka olarak kapattı.

