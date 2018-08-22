Tokat'ta piknik yapanlar arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayı ayırmak isteyen kadın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Bula köyü yakınlarındaki Gümenek mesire alanında piknik yapan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bıçak, pala, demir levye ve beyzbol sopasının da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Taraftarı ayırmak isteyen Fatma Altay (70), kalp krizi geçirdi. Piknik alanındaki bir doktorun müdahalesi sonrası ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Altay, kurtarılamadı. Mesire alanına gelen jandarmanın tarafları yatıştırdığı kavgada yaralanan 4 kişi ise çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Kavgaya karışan bazı kişiler de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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