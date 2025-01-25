TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman ve nerede?
TOKİ 20 ilde 63 arsayı daha satmaya hazırlanıyor. Açık artırma ile sahibini bulacak arsalar için Ankara ve İstanbul'da fiziksel satış, uzaktaki katılımcılar için çevrim içi satış yapılacak. İşte, TOKİ 63 arsa satışı ödeme planı, tarihi ve arsaların bulunduğu iller...
TOKİ, 20 ilde 63 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek. Alıcılar ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşin ödeme yaptıktan sonra kalanını ise 24 ay vadelendirebilir. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında detaylar...
TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.