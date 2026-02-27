Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2 bin 206 konut sahiplerini buldu! Burdur TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Burdur kura sonuçları sorgulama 2026: Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 26 Şubat Perşembe günü Burdur projeleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Burdur'da inşa edilecek 2 bin 206 konut sahiplerini buldu. TOKİ Burdur kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 08:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nin güncel takvimine göre, 26 Şubat Perşembe günü kurası çekilen il Burdur oldu. Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Burdur TOKİ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Noter huzurunda yapılan çekilişle 2 bin 206 konutun hak sahipleri belli oldu.

        TOKİ'nin X hesabından yapılan açıklamada şu iafedelere yer verildi:

        ''Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Burdur'da devam ediyor...

        Burdur Valisi Sayın Tülay Baydar Bilgihan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Sayın Erdal Kayapınar, TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Baştürk, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Burdur ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.

        Noter huzurunda 2.206 hak sahibinin isimleri belirlendi.

        Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.''

        3

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        Burdur TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Burdur kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BURDUR’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Burdur’un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 950

        Ağlasun 50

        Altınyayla 79

        Bucak 158

        Bucak Kocaaliler 50

        Çavdır 160

        Çavdır Söğüt 79

        Çeltikçi 87

        Gölhisar 140

        Gölhisar Yusufça 79

        Karamanlı 140

        Kemer 50

        Tefenni 100

        Yeşilova 84

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"