TOKİ İstanbul kura tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kuraya katılacaklar belli oldu mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 78 ilde kura süreci tamamlandı. Şimdi tüm gözler TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yerine çevrilmiş durumda. İstanbul kurası öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yayımlanacak. Böylece kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Megakentte inşa edilecek 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuru yapmıştı. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte sürece ilişkin detaylar...
500 Bin Sosyal Konut Projesi kura sürecinde sona yaklaşılırken gözler en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'a çevrildi. Proje kapsamında megakentte 100 bin konutun inşa edileceği bilinirken, TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri araştırılmaya başlandı. Geri sayım sürerken başvuru sahipleri konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) duyurularına odaklandı. Bilindiği üzere çekilişin yapıldığı gün İstanbul TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?
TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden yayımlandı.
Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazanacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.