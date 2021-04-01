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TOKİ Konya Ardıçlı başvuru şartları neler? TOKİ Konya konutları kura çekimi ne zaman?

TOKİ Konya Ardıçlı konutları başvuru şartları ve kura tarihi merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konya Ardıçlı konut projesi için başvurular 29 Mart'ta başlamıştı, başvuruların son günü ise 2 Nisan yani yarın olarak belirlendi. Peki, TOKİ Konya konutları kurası ne zaman? İşte TOKİ Konya konutları başvuru şartları...

TOKİ Konya Ardıçlı başvuru şartları neler? TOKİ Konya konutları kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı mahallesinde yapımı süren 1057 adet konut projesi kapsamında 170 adet konut, kura ile satışa çıkarılıyor.

TOKİ KONYA ARDIÇLI KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kura yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular 29 Mart 2021 Pazartesi günü başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine bizzat yapılacak.

e-Devlet ile yapılacak başvuruların ise 1 Nisan 2021'de sona ereceğini belirtelim.

TOKİ Ardıçlı konut kura tarihi de belli oldu. 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut için bu sayıdan fazla başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekilecek. 'Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası' için belirlenen tarih ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.

TOKİ ARDIÇLI KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

TOKİ KONYA KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) TC vatandaşı olması,

2) Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

* Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, ü Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4) Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6500TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6500TL olması gerekmektedir.)

5) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ

1) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2) Başvuru Formu,

* Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

* Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

3) Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır. Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:

* Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren,

* Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren,

* Yedek hak sahipleri 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

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