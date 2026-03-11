81 ilde 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri haftalık takvimler doğrultusunda il il belirleniyor. Bugüne kadar 78 ilde kura çekimi yapıldı. Toplam 397 bin 215 konutun hak sahipleri belirlendi. Gözler ise yeni haftanın kura takvimine çevrildi. 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında kura çekilişi gerçekleştirilecek iller merak konusu oldu. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? Muğla, Çorum ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel kura takvimi ile 9-15 Mart haftasında çekilişi yapılacak şehirler...