TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama 2026: Merkez, Bodrum, Milas... TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Muğla ilinin kurası, 9 Mart 2026 Pazartesi günü düzenlenen tören ile çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Muğla kura sonuçlarına iki kanal üzerinden erişebilecekler. İşte 2026 TOKİ Muğla kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Takvim doğrultusunda 9 Mart Pazartesi günü Muğla’da kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 6 bin 417 hak sahibinin isimleri belirlendi.
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Menteşe) 5400
Bodrum 500
Fethiye 150
Kavaklıdere 50
Köyceğiz 42
Milas 200
Seydikemer 75
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.