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TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül tarihi itibarıyla başladı. TOKİ konut, arsa ve işyeri için başvuru yapanlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken, gözler kura tarihlerine çevrildi. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen açıklama, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'tan geldi. İşte TOKİ kura tarihi...

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  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ başvurularında geri sayım sürerken, başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ kura sonuç tarihini beklemeye başladı. Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesinde, son başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen sonuç tarihi...
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı. 
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

    608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

    608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

    Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

    Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

    Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

     
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
  • TOKİ kura tarihi açıklandı! 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır, son başvuru tarihi ne zaman?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

    TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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