        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Muğla kura çekilişi yarın mı? TOKİ Muğla kura çekilişi 9 Mart 2026: Saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ Muğla kura çekilişi yarın mı? Muğla kurası saat kaçta, nasıl izlenir?

        Muğla'da yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kura çekilişi için yeni tarih netleşti. İlk etapta 4 Mart'ta yapılması beklenen ancak ertelenen kura çekimi, güncellenen takvime göre bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Muğla TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ kurası saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir? İşte TOKİ Muğla İsim listesi ve sonuç ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 17:18
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak kura çekilişi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan yeni takvime göre ertelenen Muğla TOKİ kura çekilişi bu hafta yapılacak ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Çekiliş sonuçlarının ardından başvuru yapan vatandaşlar isimlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte detaylar...

        2

        TOKİ MUĞLA KURASI ERTELENMİŞTİ

        TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin web sayfasında kuranın ertelendiği görüldü.

        3

        TOKİ MUĞLA KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü çekilecek. Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

        4

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        6

        İLÇE İLÇE MUĞLA KONUT DAĞILIMI

        TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Menteşe) 5400

        Bodrum 500

        Fethiye 150

        Kavaklıdere 50

        Köyceğiz 42

        Milas 200

        Seydikemer 75

        7

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

        Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

