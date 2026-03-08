TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ