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TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları 6 Ocak Cuma günü açıklanıyor. İşte, 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    Toplu Konut İdaresi 5.etap kura çekimş il il devam ederken gözler TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayın izleme ekranına çevrildi. TOKİ kura çekimi sonuçları ile Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçelerinde 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlenecek. 6 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan 1550 konutun TOKİ Osmaniye kura çekimi Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. İşte, TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranı ve nihai isim listesi...
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ OSMANİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    TOKİ Osmaniye kura çekimi sonrasında bin 550 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Osmaniye kura çekimi 6 Ocak Cuma günü gerçekleştiriliyor.

    Toplamda 1.550 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ OSMANİYE KONUTLARI NEREDE?

    TOKİ kura çekimi Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçelerinde gerçekleştirilecek.
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Osmaniye sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Osmaniye kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
  • TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | 2023 TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

    2023 OCAK TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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