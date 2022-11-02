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TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor?

TOKİ başvurularının 31 Ekim'de başlamasının ardından TOKİ kura çekimi ve TOKİ peşinat ödemelerine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Yurt genelinde başvuru yapan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    TOKİ kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. 7 Kasım'da yapılması beklenen TOKİ çekiliş öncesi TOKİ ödemelerine ilişkin bilgiler de vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, TOKİ peşinat ödemeleri, taksitleri ve daha fazlasına ilişkin son durum...
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TOKİ sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

     
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili, ''Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.'' dedi.
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR, SABİT Mİ ARTACAK MI?

    TOKİ konutları; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, 
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

    Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.
  • TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ aylık ödeme ne kadar? TOKİ taksitler ne kadar, artacak mı?

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