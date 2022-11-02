TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR, SABİT Mİ ARTACAK MI?



TOKİ konutları; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.



Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez,