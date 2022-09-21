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TOKİ konut fiyatları ne kadar, sabit mi? 2022 TOKİ konut 3+1 ve 2+1 taksitli ödeme planı nasıl olacak?

Milyonların gündeminde yer alan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ucuz konut projesi TOKİ'de ödeme planı ve taksitlendirmeye ilişkin sorular yanıtlarını ararken gözler yapılan açıklamalara çevrildi. TOKİ projesi ile 3+1 ve 2+1 ev sahibi olmayı isteyen kişilerin ödeyeceği tutar ise 608 bin TL, 850 bin TL olarak belirlenmiştir. İşte TOKİ sosyal konut fiyatları ile 2022 TOKİ ödeme planı...

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  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    "TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar, sabit mi, artacak mı, taksitler ne kadar?" şeklinde sorular milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 14 Eylül'de başlayan ve hala devam eden başvurular sonrasında Toplu Konut İdaresi tarafından 2+1 ve 3+1 olmak üzere gerçekleşen projede kapsamında TOKİ konut fiyatları ile taksitlendirmelerin nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte TOKİ ev fiyatları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı detaylara göre, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    TOKİ'nin taksit ödemelerinin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlamı bekleniyor.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! 

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

    Gençler %20

    Emekliler %20

    Şehit Yakınları - Gaziler %5

    Engelliler %5

    Diğer Vatandaşlarımız %50
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

     
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

     
  • ÖDEME PLANI! TOKİ konut fiyatları sabit mi ve artacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 evlerin taksit ödeme planı nasıl, aylık ödemeleri ne kadar?

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

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