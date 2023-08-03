Tom Brady, Birmingham City’nin hissedarı oldu

Yedi kez Super Bowl şampiyonu eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, Birmingham City'nin hissedarı olmak için Knighthead Sermaye Yönetimi ile ortaklığa girdi. Brady'nin, Birmingham’ın yeni Danışma Kurulu'nun başkanı olacağı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Brady, kapsamlı liderlik deneyimini ve uzmanlığını, sağlık, beslenme, zindelik ve iyileşme sistemleri ve programları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere spor bilimleri departmanıyla birlikte çalışmak da dahil olmak üzere birçok konuda yardım edecek. Ayrıca 46 yaşındaki eski Amerikan futbolu oyuncusu, küresel çapta pazarlama ve kulüp için yeni ticari ortaklık fırsatlarının belirlenmesi konusunda yönetim ekibiyle yakın bir şekilde çalışacak” ifadelerine yer verildi.

Tom Brady ise "Birmingham City, çok fazla geçmişi ve tutkusu olan ikonik bir kulüp ve mavililerin bir parçası olmak benim için gerçek bir onur. Birmingham City, takım çalışması ve kararlılık üzerine kuruludur ve ikinci şehir kulübümüzü rakipsiz kılmak için yönetim kurulu, yönetim ve oyuncularla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyorum. Birmingham'da aynı başarıyı gerçekleştirmek için bakış açımı uygulamayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.