Tomas: "Son dakikada bir puan önemli"

AA

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Çok pozisyon ürettik ama maalesef atamadık. Son dakikada bir puan önemli." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ve erken gol yediklerini belirtti.

İkinci devrede değişikliklerle reaksiyon gösterdiklerini kaydeden Tomas, "İkinci yarı 15 dakika baskılı başlayarak pozisyon ürettik. Erken gol bulsak farklı olabilirdi. Çok pozisyon ürettik ama maalesef atamadık. Son dakikada bir puan önemli." diye konuştu.

Savunmada oyun kurmak istediklerini aktaran Tomas, "Maalesef bugün oyun kuramadık. İkinci devre oynanan oyundan memnunum. İleri doğru iyi oynadık. Sadece gol atmayı başaramadık." ifadelerini kullandı.

YALÇIN KOŞUKAVAK: ZOR ŞARTLARDA MÜCADELE EDİYORUZ

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zor bir deplasman olduğunu, Çaykur Rizespor'un geçen hafta aldığı farklı mağlubiyeti unutturmak istediği için istekli başladığını belirtti.

Koşukavak, oyunun ilk yarısında Çaykur Rizespor'un pas bağlantılarını kesip üçüncü bölgede oynadıklarını vurgulayarak, "1-0'ı bulduk, 2-3'ü bulabilirdik. İkinci yarıda Volkan hoca oyunun bizim yarı sahada oynanması adına Rizespor'u üstümüze getirdi." şeklinde konuştu.

Son dakikalarda yedikleri golün karambol olduğunu aktaran Koşukavak, şunları kaydetti:

"Maçın hakemi bunu görmeyebilir. VAR diye bir şey var. Var mı bilmiyorum. Pozisyonda Mustafa Yumlu'ya faul çalmıyorsanız. Takım arkadaşının elinden gelen top Rizespor oyuncusuna avantaj sağlamıyor mu? Savunmacının eline çarpan penaltı, hücumcuya çarpınca vermiyorsunuz. İnsan üzülüyor. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Oyuncularımız iyi karakter gösteriyor. 20 günde 12-13 oyuncu ile oynamak zor. Maçı idare etmek ile yönetmek arasında fark var. Deplasmanda bir puan aldık ama sevinemiyoruz, 12-13 oyuncu ile oynuyoruz."