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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tomris isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TOMRİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Tomris ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tomris adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tomris isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

TOMRİS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Tomris ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Peçenek Türklerinden bir kadın kahraman. Tarihte, Pers Kralı II. Keyhusrev’le savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi. Tomur veya temir, demir.

TOMRİS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tomris ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tomris adını koymak caizdir.

TOMRİS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tomris ismini kullanan 5.876 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tomris ismini kullanan 2.236 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tomris ismini kullanan 1.782 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tomris ismini kullanan 1.550 kişi bulunmaktadır.

TOMRİS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tomris adındakiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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