Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler: Büyük konuşmam ama...

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"SADECE YETENEK YETMEZ!" "Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler. Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil."

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"BÜYÜK KONUŞMAM AMA..." "Fiziksel olarak ne kadar güçlüyüm? Sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Sakatlanmaya ne kadar yatkınım? Kulüpte olan baskıyla nasıl başa çıkabilirim? Böyle bir takımda kendimi kanıtlamak için ne kadar iddialıyım? Bu soruların cevabını bulmak hemen kolay olmuyor. Büyük konuşmam ama onun özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum."