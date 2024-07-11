Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 66,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 66,8 arttı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 60,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı.