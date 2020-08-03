AA

Türk Metal Sendikası, üyelerinin yaşam koşullarıyla ilgili kanaat, şikayet ve memnuniyetlerini ölçmek için anket yaptırdı. Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6,7 olan sendikaya güven oranı, ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından 8,5'e yükseldi.

200 bine yakın üyesiyle metal iş kolunun en büyük işçi sendikası olan Türk Metal, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi yaptırdığı anketlerle üyelerinin öneri, talep ve sorunlarını belirliyor, bunları sözleşme masasına taşıyor, sözleşmenin imzalanmasının ardından da üyelerinin memnuniyetini ölçüyor.

Sendika, bu kapsamda bir araştırma şirketine 9 bin 512 üyenin katıldığı bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) yöntemiyle çalışma yaptırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretime devam eden işletmelerde 8-18 Haziran, üretime devam etmeyen işletmelerde ise 29 Haziran'da 27 farklı işletmedeki üyelerin katılımıyla yapılan ankette, üyelerin kendileri ve ailelerinin yaşam koşullarıyla ilgili kanaat, memnuniyet, sorun ve şikayetleri ölçüldü.

ÜYELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 85'İ ÜCRET ZAMMINDAN MEMNUN

Ankette katılanlara, 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50'yi bulan ücret zamlarındaki memnuniyetleri soruldu. Bu soruya, katılımcıların yüzde 46,6'sı "pekiyi", yüzde 38,2'si "iyi", yüzde 12,1'i "orta", yüzde 2'si "zayıf", yüzde 0,7'si "çok zayıf", yüzde 0,4 ise "cevap yok" dedi.

Toplu sözleşme açısında sendikanın başarısının sorulması üzerine, katılımcıların yüzde 58,1'i "pekiyi", yüzde 29,5'i "iyi", yüzde 8,8'i "orta", yüzde 2,3'ü "zayıf", yüzde 1,1'i "çok zayıf", yüzde 0,2'si ise "fikrim yok" cevabını verdi.

Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6,7 olan sendikaya güven oranı da ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından 8,5 yükseldi.

SENDİKA, İŞÇİ HAKLARI VE SÖZLEŞMEDE BAŞARILI BULUNUYOR

Katılımcılara, sendikanım en başarılı olduğu alanın sorulması üzerine, yüzde 25,1 ile "işçi hakları" ilk sırada geldi. Bu cevabı, yüzde 24,9 ile sözleşme/toplu iş sözleşmesi, yüzde 11,2 ile sosyal haklar, yüzde 9,9 ile ücretler, yüzde 9,9 ile sağlık ve hayat sigortası, yüzde 5,6 ile örgütlenme, yüzde 3,1 ile sosyal faaliyetler/sosyal tesisler ve yüzde 10,3 ile diğer alanlar yanıtları izledi.

Katılımcılara, yaşam koşullarından memnuniyet düzeyine ilişkin sorular da yönetildi. "Diğer iş kollarında çalışanlara kıyasla daha iyi imkanlara sahip misiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46'sı "pekiyi", yüzde 37,3'ü "iyi", yüzde 12,5'i "orta", yüzde 2,5'i "zayıf", yüzde 1'i "çok zayıf" yanıtını verirken, yüzde 0,3'ü cevap vermemeyi tercih etti.

"ÜYELERİMİZİ MUTLU EDECEK İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, anket sonuçlarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, üyelerinin görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirterek bu konuda sağlıklı sonuç almak için şube ve temsilciliklerin çalışmalarının yanında anket yöntemini de başvurduklarını söyledi.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de anket yaptırarak sözleşme taleplerini üyelerinin istekleri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirten Kavlak, şöyle konuştu:

"Türk Metal, yurdun dört bir yanındaki toplam 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en güçlü ve en aktif sendikası. 200 bin üyemizim her biri bizim için çok değerli. Bunun içinde üye odaklı sendikacılık anlayışıyla tüm üyelerimizin kanaat, öneri ve sorunlarına eğiliyoruz. Yol haritamızı ve kapasitemizi onların geri dönüşleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Son yapılan ankette sendikaya güven oranının 10 üzerinden 6,7'den 8,5 yükselmesi bizi memnun etmekle birlikte, bu sonucu sendika yönetimi olarak başarı olarak görmüyoruz. Amacımız, tüm üyelerimizin sendikasına güvendiği, imzaladığımız sözleşmeden memnun kaldığı ve Türk Metal Sendikalı olmaktan gurur duyduğu sonuçlara ulaşmak."

Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın Türkiye'de ilklerin sendikası olduğunu belirterek "Üyeleri için ilk misafirhane ve sosyal tesisleri hizmete açan, üyelerini yurt dışına ilk gönderen, üyelerinin üniversiteli çocukları için ilk öğrenci yurtları yapan sendikayız. Kaynaklarını üyeleri için kullanan bir sendika olarak, üyelerimizi mutlu edecek ilklere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.