Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 3'te 3 yaptı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa'daki 9. ayağının son yarışında da birinci oldu. Bu sonucun ardından milli sporcu, Fransa'da mücadele ettiği üç yarıştan da zaferle ayrıldı.

