Tottenham'da Igor Tudor sesleri!

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktör arayışlarında sona geldi.

Tottenham, yapılan görüşmelerde Igor Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı. Di Marzio'nun haberine göre, Tudor, Tottenham'a imza atacak ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.