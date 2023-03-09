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Tottenham - Milan: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Tottenham ile Londra'da oynanan rövanşta 0-0 berabere kalarak dev kupada 11 yıl sonra çeyrek finale yükseldi.

Tottenham - Milan: 0-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü çeyrek finalist Milan oldu. İtalyan devi, Milano'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Ev sahibi Tottenham'da Cristian Romero 78. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

11 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL

Real Madrid'in (14) ardından 7 kezle Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ikinci takım unvanına sahip olan Milan, yıllar sonra adeta küllerinden doğdu. İtalyan devi, Tottenham'ı eleyerek Devler Ligi'nde tam 11 yıl sonra çeyrek finale yükseldi.

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