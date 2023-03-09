UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü çeyrek finalist Milan oldu. İtalyan devi, Milano'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Ev sahibi Tottenham'da Cristian Romero 78. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
11 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL
Real Madrid'in (14) ardından 7 kezle Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ikinci takım unvanına sahip olan Milan, yıllar sonra adeta küllerinden doğdu. İtalyan devi, Tottenham'ı eleyerek Devler Ligi'nde tam 11 yıl sonra çeyrek finale yükseldi.
YORUMLAR