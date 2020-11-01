TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Tövbeler Olsun, 1 Kasım yayın akşında görünmüyor. Başrollerini Güven Kıraç ve Erkan Can'ın paylaştığı dizinin yerine Masumlar Apartmanı, son bölümüyle ekranlara gelecek. Peki Tövbeler Olsun yeni bölüm bu akşam neden yok?

TÖVBELER OLSUN NEDEN YOK?

TRT 1 ekranında yaz döneminde başlayan Tövbeler Olsun dizisi 1 Kasım 2020 Pazar yani bu akşam 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ekranlara gelmiyor.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi Tövbeler Olsun'un yeni bölümü 8 Kasım Pazar günü izleyiciyle buluşacak.