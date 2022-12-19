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Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

Müzisyen Toygar Işıklı ile Aylin Işıklı'nın kızları Havin Nazlı 17. yaşına girdi. Çift, kızlarının yeni yaşını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladı

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  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Müzisyen Toygar Işıklı ve Aylin Işıklı'nın kızları Havin Nazlı'nın yeni yaşını kutladı. Kızı 17. yaşına basan Toygar Işıklı, paylaştığı bu fotoğrafa "İyi ki doğdun benim güzel kızım. Annenle sana yazdığımız ninnide ‘Bu dünya dipsiz bir kuyu’ demiştik ama sen bu dünyayı güzelleştirecek özel insanlardan birisin ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyoruz…" notunu düştü.
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Aylin Işıklı ise kızının fotoğrafını "Benim en büyük hediyem, şükürüm... Daha dün gibi 7. yaşını kutlarken şimdi 17. yaşını kutluyoruz. Yolun bahtın açık olsun dünya tatlısı, güzel kalpli kızım. Seni çooook ama çoook seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Tolga Çevik oğlu Tan ve kızı Tuna
  • Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

    Coşkun Sabah ile kızı Roza

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