Toygar Işıklı'nın kızı Havin Nazlı 17 oldu!

Müzisyen Toygar Işıklı ve Aylin Işıklı'nın kızları Havin Nazlı'nın yeni yaşını kutladı. Kızı 17. yaşına basan Toygar Işıklı, paylaştığı bu fotoğrafa "İyi ki doğdun benim güzel kızım. Annenle sana yazdığımız ninnide ‘Bu dünya dipsiz bir kuyu’ demiştik ama sen bu dünyayı güzelleştirecek özel insanlardan birisin ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyoruz…" notunu düştü.