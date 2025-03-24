Otomotiv markaları yeni modellerinin Avrupa lansmanlarını çoğunlukla İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde düzenlemeyi tercih ettikleri için, biz de işimiz gereği yurtdışındaki bu toplantıları yerinde takip ederek en güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

Bugüne kadar katıldığımız sayısız yurtdışı otomotiv lansmanında, bu gibi uluslararası etkinliklerin Türkiye'de neden düzenlenmediğini ise meslektaşlarımız ile kendi aramızda sorguladık durduk.

Evet, belki geçmişte bazı uluslarası otomotiv lansmanları Türkiye'de de gerçekleştirilmiş olabilir. Fakat, son 20 yılda Türkiye'de bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar gerçekleşen global otomotiv etkinliğine karşın, yukarıdaki satırlarda sıraladığımız ülkelerde ayda bir kaç kez uluslararası basının davet edildiği geniş çaplı otomotiv lansmanı düzenleniyor.

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Geçtiğimiz hafta ise, bu konuda ibreyi Türkiye'ye çevirebilecek bir etkinliğe Kapadokya ev sahipliği yaptı.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, 55 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ikonik pick-up modeli Hilux'un 'GR SPORT' isimli en güçlü versiyonunun Avrupa lansmanını peri bacalarının yarattığı doğal güzellik ve zengin tarihin buluştuğu Kapodokya'da düzenledi.

20 ülkeden 140’ın üzerinde basın mensubunun katıldığı bu etkinlik, markanın genel merkezinde Türkiye'ye yönelik güçlü bir hayranlık yarattı.

Lansmanda hazır bulunan ve Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Toyota'nın Avrupa genel merkezinde görevli yetkililer, Kapadokya bölgesinin otomotiv lansmanları için gerek altyapısı, gerek zengin mutfağı ve gerekse de kaliteli turizm işletmeleri ile 'büyüleyici' bir lokasyan olduğunu aktardı. Edindiğimiz bilgiye göre, Toyota yetkilileri, gelecekte düzenlenecek Avrupa lansmanları için Türkiye'de farklı lokasyonları da şimdiden değerlendirmeye aldı.

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'TÜRKİYE'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ AVRUPALILARI BÜYÜLEDİ'

Hilux'ın Hilux GR SPORT’un uluslararası lansmanının Kapadokya’da gerçekleştirilmesi için, Toyota Türkiye'nin de büyük bir çabası olduğunu öğrendik.

Bu konuda net mesajlar veren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Dünya çapında büyük öneme sahip Hilux modelinin en güçlü ve en gelişmiş versiyonunu Türkiye’de tanıtmak, bizim için gerçek bir gurur kaynağı oldu. Türkiye’nin doğal güzellikleri Avrupa basınını bir kez daha büyülerken, Hilux Avrupa lansmanının burada yapılması, Türkiye’nin Toyota açısından da öneminin altını çizdi. GR SPORT Avrupa’da ilk kez Kapadokya’da tanıtıldı. İnşallah bundan sonra devamı gelir" dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Türkiye'nin tanıtımı adına yaptıkları bir diğer önemli etkinlikten da bahsetti. Toyota'nın Avrupa'daki tüm ülke genel müdürlerinin yıllık toplantısını geçtiğimiz yıl yoğun bir çalışma sonucu İstanbul'da yaptıklarını anlatan Ali Haydar Bozkurt, genel müdürlerin İstanbul'dan çok etkilendiklerini ve bir sonraki yıllık toplantının da Türkiye'de düzenlenmesi için talepte bulunduklarını belirtti. REKLAM Tüm bu çabalar umarız ileride Türkiye'nin Avrupa lansman pastasından aldığı payı artırır ve ülke turizm gelirlerini daha da yukarı çıkarır. İNGİLTERE'DEN SONRA EN ÇOK TÜRKİYE'DE SATILIYOR Hilux'dan devam edecek olursak, Ali Haydar Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, Japon pick-up model Avrupa'da İngiltere’den sonra en çok Türkiye'de satılıyor. Toyota 2025 yılında Türkiye'de 7 bin 500 adet Hilux satmayı hedefliyor. Bu rakamın 100 adedi ise GR SPORT olacak. Hilux'ın en güçlü versiyonunda 2.8 litrelik turbo dizel motor görev yapıyor. Bu motor araca 204 hp güç ve 500 Nm tork sağlıyor. GR SPORT Hilux'da altı ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Diğer Hilux versiyonlarına göre geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi bulunan model, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, gürültü ve titreşim seviyelerini de azaltıyor. Araç 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile de standart Hilux'lardan ayrılıyor. Genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, Toyota Hilux GR SPORT’un arazi kabiliyetlerini de güçlendiriyor. Öyle ki, Japon üretici tarafından GR SPORT Hilux şimdiye kadarki en iyi sürüş deneyimine sahip Hilux olarak tanımlanıyor. REKLAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLDİ Seçilebilir 4x4 özelliğine sahip Hilux GR SPORT, Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) ile farklı yol koşulunda performans sağlayabiliyor. GR SPORT için yapılan teknik geliştirmelerden bahsetmek gerekirse, ön salıncak genişliği 70 mm artırılan araçta, daha hafif viraj denge çubuğu yer alıyor. Yay ile amortisör düzeni de değiştirilerek aracın stabilitesi artırılmış durumda. Arka aksta ise yeni kare kesitli bir tasarım uygulanarak amortisörler aracın şasisinin dışına yerleştirilmiş.