En küçük modeli yerden yükseldi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Toyota, en küçük modelini yeniledi. Bugün kadar markayı A segmentinde temsil eden Aygo, nesil değişimi ile birlikte Aygo X isimli bir crossovera dönüştü.

Otomobilin, Yaris ve Yaris Cross’ta da kullanılan GA-B platformuna sahip olduğu açıklandı. Aygo X'in, Avrupa’da tasarlandığı ve Avrupa’da üretildiği belirtilirken, 2022 yılında Avrupa'da satışa sunulacağı kaydedildi.

BOYUTLARI ARTTI

Aygo, ilk kez 2005 yılında Avrupa pazarında satışa sunulmuştu. Nesil değişimi ile birlikte boyutları artan otomobilin, uzunluğu 235 mm artarak 3 bin 700 mm'ye çıkmış durumda. Aracın aks aralığındaki artış ise 90 mm olarak açıklanıyor.

Gövde genişliği ise 125 mm artırılarak bin 740 mm’ye çıkarılan Aygo X'de, bagaj hacmi de önceki nesle göre 60 litre artarak 231 litreye çıkarıldı. Aracın yüksekliği ise 50 mm artırılarak bin 510 mm oldu.

AÇILABİLİR TAVAN GELDİ

Üstü açılabilen araçta, katlanabilir kanvas tavan yer alırken, yeni rüzgar deflektörü sayesinde tavan açıldığında içeride sessiz bir atmosfer sağlandığı aktarıldı.

Yeni S-CVY otomatik şanzımana yer verilen aracın kabininde, 9 inç boyutunda Android Auto ve Apple CarPlay teknolojisine uyumlu multimedya ekranı bulunuyor. Direksiyon simidi Yaris ile benzerlik taşıyan araçta, Toyota'nın güvenlik donanımı Safety Sense özelliği de bulunuyor.

Aygo X'in kaputunun altında ise, 72 beygir güç üreten 1.0 litre 3 silindirli motor yer alıyor. Tüketim değeri 4.7 lt/100 km olarak açıklanan otomobilde, isteğe bağlı 5 ileri manuel şanzımanda sunuluyor.