Japon üretici Toyota, açıklamasında Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı üretim, satış ve ihracat verilerini duyurdu.

Buna göre Toyota'nın 2023 mali yılında araç üretimi önceki mali yıla yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldi.

Japon firmanın 2023 mali yılı kapsamlı daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefi tutturulamadı.

Deniz aşırı üretim yüzde 5 artışla 6,66 milyona yükseldi. Avrupa ve Kuzey Amerika menşeli talep, bu artışa etki etti

Firmanın Japonya içi üretimi ise yüzde 18,7 artışla 3,31 milyona çıktı. Bu artışa Kovid-19 sonrası ülke içi araç talebinin normalleşmesi olumlu yansıdı.