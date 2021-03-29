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HaberlerOtomobilToyota Proace City'nin fiyatı açıklandı - haberler
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Toyota Türkiye CEO'su Bozkurt: ‘Araç bulabilirsek satışlarımız artar’

Toyota’nın hafif ticari modeli Proace City, Türkiye’de 2 farklı motor seçeneği ile satışa sunuldu. Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Uzun zamandır içinde bulunmak istediğimiz bir segmentti. Bugün bizim için tarihi bir an” dedi. Proace City için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4.5-5 pay alarak 5 bin-5 bin 500 adet aralığında bir satış hedeflediklerini kaydeden Bozkurt, “Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri yukarıya çıkacaktır" diye konuştu

Toyota Proace City'nin fiyatı açıklandı - haberler

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Proace City modeli ile Türkiye hafif ticari araç segmentindeki rekabete dahil oldu.

Lansmana özel olarak 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan araç, 2 farklı dizel ünite ile bayilerde yerini aldı.

Japon ticarinin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa’da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek, “Uzun zamandır içinde bulunmak istediğimiz bir segmentti. Bugün bizim için tarihi bir an” dedi.

HEDEF YÜZDE 5 PAZAR PAYI

Proace City için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4.5-5 pay alarak 5 bin-5 bin 500 adet aralığında bir satış hedefinde olduklarını kaydeden Bozkurt, "Toyota olarak 2021 yılında toplam 60 bin adetlik bir satış hedefimiz bulunuyor. Proace City toplam satışlarımızın yüzde 8’ini karşılayacak. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri ve bu oran yukarıya çıkacaktır" diye konuştu.

Hafif ticari araç pazarının Türkiye'de sürekli gelişen bir pazar olduğunu da belirten Bozkurt, "Geçtiğimiz yıl 162 bin adet seviyelerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘SAKARYA’DA ÜRETİLMESİNİ İSTERİM’

Proace City, Toyota'nın PSA Grubu ile küresel işbirliği kapsamında, PSA Grubu markalarından Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modelleri ile birlikte PSA'nın İspanya'daki Vigo fabrikasında üretiliyor.

Aracın üretiminin önümüzdeki yıllarda Toyota'nın Sakarya fabrikasına taşınma ihtimalini sorduğumuz Bozkurt, "Otomotiv sektöründe yer alan biri olmamın yanı sıra, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Proace City'nin Sakarya'da üretilmesini çok isterim. Fakat şu aşamada Sakarya'da üretim gündem yok" bilgisini paylaştı.

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