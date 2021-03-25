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Türkiye'de uzun yıllardır Hilux modeli ile hafif ticari araç segmentinde rekabet eden Toyota, kompakt hafif ticari aracı Proace City modelini de satışa sundu.

İlk etapta camlı van versiyonu ile Türkiye'ye gelen Proace City'de, Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, 821 kg taşıma ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesine sahip Proace City, 4 bin 403 mm uzunluğa, bin 880 mm yüksekliğe, bin 848 mm genişliğe ve 2 bin 785 mm dingil mesafesine sahip. Aracın bagaj hacmi 775 litre olarak açıklanırken, arka koltuklar katlandığında ise bu değerin bin 414 litreye kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Aracın başlıca özellikleri arasında ise bagaj kapısında yukarı açılabilir cam, ön koltukların arasındaki konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka koltuk zemin saklama gözleri ve aracın bagaj tavanına entegre saklama alanı, panoramik cam tavan, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, aktif güvenlik sistemleri sıralanıyor.

2 FARKLI DİZEL İLE GELDİ

Öte yandan, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek Proace City'de, 100 beygir ve 130 beygir güçlerinde 1.5 litre dizel üniteler yer alıyor. 100 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motorun, 5 ileri manuel şanzımanla alınabildiği, 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğinin ise 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan 1.5 litrelik dizel motorda yer aldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Proace City modelinin satışına başlanması ile birlikte 'Toyota Professional' isimli yeni bir oluşum da hayata geçti.

Bu kapsamda, Proace City'de 5 yıl/150 bin km garanti uygulaması ücretsiz olarak sunulacak. Bununla birlikte Proace City müşterilerine için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti sağlanacak.

Proace City'nin lansmana özel başlangıç fiyatı ise 199 bin 500 TL olarak açıklandı.