Toyota Türkiye'de yapay zeka dönemi: Toya

Toyota Türkiye, Yapay Zeka Danışmanı Toya’yı kullanıma sundu. Toyota Yapay Zeka Danışmanı Toya'nın, sadece soruları yanıtlayan bir sohbet aracının ötesine geçerek, kullanıcıları talep edilen bilgilere ve işlemlere doğrudan yönlendiren akıllı bir dijital danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

Web sitesindeki içeriklerle birlikte kullanıcıların taleplerini anlayan Toyota Yapay Zeka Danışmanı Toya, sohbette gerçekleştirilen diyaloglara göre dinamik öneriler sunabiliyor. Böylece kullanıcılar, zaman kaybetmeden aradıkları bilgilere, ilgili sayfalara, görsel içeriklere, videolara ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişebiliyorlar.

Toyota modelleri hakkında kullanıcılar için model karşılaştırmaları yapabilen yapay zeka danışmanı, güncel kampanyalar hakkında bilgi verebiliyor ve Toyota teknolojileriyle ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Bununla birlikte satış sonrası hizmetler konusunda da destek sağlayarak Toyota web sitesindeki içerikleri ve süreçleri kapsayan kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Toyota Yapay Zeka Danışmanı Toya, kullanıcıların test sürüşü taleplerinde ilgili sayfaları doğrudan açarken, form doldurma sürecinde de rehberlik ediyor. Araç Bulucu entegrasyonu sayesinde ise kullanıcıları tercih ettikleri özelliklere sahip araçlara ve ilgili Toyota bayilerine yönlendirebiliyor.

Yazılı ve sesli olarak 140’tan fazla dilde yazılı, 20’den fala dilde sesli iletişim kurabilen Toyota Yapay Zeka Danışmanı Toya, araç bilgileri vermenin yanı sıra Toyota hizmetlerine de kolayca erişim sağlıyor. ÖTV muafiyetli satışlar, Toyota hibrit ve güvenlik teknolojileri, ikinci el araç platformu Xchange by Toyota, Toyota Filo, Rent a Toyota kiralama hizmetleri ve online servis randevusu gibi birçok konuda destek sunuyor.