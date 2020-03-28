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Toyota ve Hino, 2050 yılında CO2 emisyonlarını düşürmek için geniş bir kullanım alanına hizmet sunacak elektrikli araç teknolojileri konusunda işbirliğine gittiklerini duyurdular.

Japonya’da toplam CO2 salınımının yüzde 60’ının ticari araçlara ait olmasından yola çıkarak elektrikle çalışan bir ticari araç geliştirmek için kolları sıvayan iki üretici, söz konusu aracı Hino Profia modeli üzerinde şekillendirecek.

Yapılacak yakıt hücreli ağır ticari aracın şasisi, yakıt hücreli aracın optimum yerleşimi için özel olarak tasarlanırken ve yeterli yükleme kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık azaltma çalışması yapıldığı da kaydediliyor.

Güç ünitesi olarak ise, Toyota’nın yeni nesil Mirai için geliştirdiği iki yakıt hücresi sistemi yer alacak. Bununla birlikte Hino’nun geliştirdiği ve hibrit ağır ticari araç teknolojisinde uygulanan araç kontrol sistemleri de elektrikli ticari araçta kullanılacak.

Birlikte çalışarak teknolojiler geliştirecek iki üretici, 2003 yılında birlikte yakıt hücreli araç çalışmasına başlamalarından bu yana geçen 15 yılda yenilikçi yakıt hücreli araçlar geliştirdi.

Toyota ve Hino, hidrojen toplumunun gerçek olması adına işbirliğini güçlendirmeyi ve çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

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