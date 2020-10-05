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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Japon üreticiler Londra'dan 'Brexit' tazminatı istiyor

İngiltere'de üretim yapan otomotiv şirketlerinden Toyota ve Nissan'ın, Brexit görüşmeleri başarısız olursa İngiltere'den tazminat istemeyi değerlendirdikleri belirtildi. Nikkei'nin haberine göre, iki Japon üreticinin İngiltere'den otomobil ithalatına yüzde 10 ek Avrupa Birliği (AB) gümrük vergisine hazırlandığı ve üreticilerin İngiliz hükümetinden bu ilave ek gümrük masraflarını ödemesini talep ettiği bildirildi

Toyota ve Nissan'dan Brexit hamlesi
HABERTURK.COM / AA

Japonya merkezli otomobil üreticileri Nissan ve Toyota'nın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ticaret anlaşmasız ayrılması halinde Londra'dan tazminat talep etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'nin haberinde, Japon otomobil üreticilerinin İngiltere'den otomobil ithalatına yüzde 10 ek AB gümrük vergisine hazırlandığı, üreticilerin İngiliz hükümetinden bu ilave ek gümrük masraflarını ödemesini talep ettiği bildirildi.

Toyota İngiltere fabrikasında Corolla Hatchback modelini üretirken, Nissan da ülkedeki tesisinde Juke ve Qashqai modellerini üretiyor.

İngiltere Otomotiv Üreticileri Topluluğu, Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği ve Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin de bulunduğu 23 otomotiv kuruluşundan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Brexit'in İngiltere ve AB anlaşamadan sonuçlanması halinde, otomotiv endüstrisinin bu durumdan 110 milyar euroluk zarar göreceği kaydedilmişti.

Üreticiler tarafları bu konuda uyarırken, karşılıklı ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması çağrısında bulunuyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik gibi konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürüyecek.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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