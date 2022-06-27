Yaris Cross 2 farklı motor ile geldi! 0:00 / 0:00

Japon otomotiv üreticisi Toyota, B segment SUV kategorisinde mücadele eden modeli Yaris Cross'u Türkiye'de satışa sundu. 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunulan araç, benzinli versiyonlarda Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, hibrit versiyonlarda ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Yaris Cross'un Türkiye lansmanında değerlendirmelerde bulunan yapan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobile ilginin yüksek olduğunu kaydederek, bu yıl sınırlı adet Yaris Cross'u Türkiye'ye getirebileceklerinin altını çizdi.

Bozkurt, "2022’nin ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet 1000 olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu aracın normal pazar şartlarında, araç bulunabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

SUV segmentin son yıllarda çok fazla büyümeye başladığına değinen Bozkurt, "Günümüzde segmentlere yönelik kalıplar SUV dominasyonuyla kırılmaya başladı. SUV segmenti içerisinde ise B-SUV yüzde 57’lik bir pay ile günümüzde en büyük SUV segmenti haline geldi" ifadelerini kullandı.

'HIBRIT ARAÇ SORANLAR ARTIYOR'

Bilindiği gibi, Toyota 1999 yılından bu yana otomobillerinde hibrit motor seçeneği sunarak pazarda farklılaşmaya çalışıyor. Türkiye'de üretilen ilk hibrit motorlu otomobile de 2016 yılında C-HR modeli ile imza atan Toyota, Corolla'nın güncel neslinde de dizel motordan vazgeçerek hibrit motor seçeneğini tüketiciye sunmuştu.

Fakat, Corolla'daki hibrit seçeneğin fiyatının benzinli kardeşine göre daha yüksek olması ve hibrit motorun yıllık MTV'sinin de benzinli versiyonun yaklaşık 2 katını bulması, çoğu Corolla müşterisi açısından benzinli seçeneği daha makul kılmıştı.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak bu trendin değişmeye başladığına işaret eden Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibritlere ilginin arttığından bahsetti.

Bozkurt, "Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Bayilere gelenlerin 3'te 2'si hibrit otomobil soruyor. Hibritlere talebin arttığı bu dönemde, Yaris Cross modelinde de, satış hedefimiz yaklaşık yüzde 50 oranında hibrit, yüzde 50 oranında benzinli model satmak olacak” dedi.

Bozkurt'un yaptığı tespiti, pazar verilerinde de görmek mümkün. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin rakamlarına göre, yılın ilk 5 ayında hibrit otomobiller 22 bin 153 adet satış rakamına ulaşarak pazardan yüzde 10.3 pay aldı.

Hibrit otomobillerin geçen yılın aynı dönemindeki satış rakamı ise 19 bin 457 adet ve pazar payları da yüzde 7.8 şeklindeydi.

Öte yandan, Japon markanın Türkiye'ye getireceği yeni modeller hakkında da bilgiler paylaşan Bozkurt, Corolla Cross’u sonbaharda, elektrikli bZ4X'i ise önümüzdeki yıl satışa sunacaklarını kaydetti.

YERDEN YÜKSEKLİĞİ 170 MM

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarından ardından geçelim Yaris Cross'un özelliklerine.

Markanın Türkiye'de ürettiği C-SUV C-HR'a göre daha yüksek oturma pozisyonu ile dikkat çeken Yaris Cross, C-HR'a göre bir alt segmentte yer aldığını ise daha kısa olması ile belli ediyor.

Yaris hatchbacke göre 95 mm daha yüksek, 20 mm daha geniş ve 240 mm daha uzun olarak tasarlanan araç, 2 bin 560 mm ölçüsüyle Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip.

Yaris Cross’un yerden yüksekliği ise 170 mm olarak açıklanıyor. Aracın 397 litrelik bagaj hacmi ise arka koltuklar katlandığında 1097 litreye kadar çıkıyor.

Kabin içinde Yaris ile benzerlik gösteren otomobil, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni gibi özellikler standart olarak sunuyor.

HIBRIT VE BENZİNLİ MOTORLAR İLE GELDİ

Araçta, LED ön farlar, LED ön sis farları, 17 inç’e kadar tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı efektli arka sinyal lambaları, 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, çift bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği ve ambiyans aydınlatma da donanıma bağlı olarak yer alıyor.

Yaris Cross'un 1.5 litre hibrit motoru 116 PS güç ve 120 Nm tork sağlarken, benzinli motor seçeneği ise 125 PS güç ve 153 Nm tork değerine sahip. Her iki motor da CVT otomatik şanzıman ile birlikte satışa sunuluyor.