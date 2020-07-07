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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni yapılanma ile birlikte Chief Operations Officer (COO) görevine İsmail Ergun getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ergun, Toyota bünyesindeki yeni göreviyle birlikte, Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Yönetimi Operasyonlarının idari, performans ve iş yönetimi kapsamındaki tüm operasyonlarından sorumlu olacak. İsmail Ergun'ün ayrıca Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.

Pazarlama, satış, satış sonrası ve bayi yönetimi alanında 30 yıldan fazla tecrübeye sahip olan İsmail Ergun, otomotiv sektöründeki kariyerine 1988 yılında Üretim Planlama ve Kontrol Mühendisi olarak başladı.

1990 yılından itibaren Satış Sonrası Bölge Müdürü olarak iş yaşamına Toyota’da devam eden Ergun, yaklaşık 8 yıl boyunca bu alandaki görevini sürdürdü. Toyota bünyesinde, Müşteri İlişkileri, Pazarlama, CRM gibi farklı bölümlerin yönetiminde de aktif rol alan Ergun, 2008 yılında “Bayi Yönetimi Direktörü” olarak atandı ve bugüne kadar tüm bayi operasyonlarının yönetimini gerçekleştirdi.