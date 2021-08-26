Tozkoparan İskender 1071 filmi sosyal medyanın gündeminde. TRT 1 ekranlarında pazar günleri ekrana gelen Tozkoparan İskender dizisi ekibinden 2 yeni teveizyon filmi geldi. Tozkoparan İskender 1071 filmine dair merak edilenler

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU NE?

Tozkoparan İskender ve dostları, zaman yolculuğu yaparak 26 Ağustos 1071 yılına, Malazgirt Ovası’na gelirler. Önce nerede olduklarını anlayamayan zaman yolcuları, üzerlerine yağan ateşli Türk okları sayesinde bir Türk baskınına şahit olduklarını anlarlar. Seyrettikleri görkemli sahne, Sultan Alparslan’ın, Malazgirt Zaferi’nden sadece yarım gün önce Bizans kampına yaptığı ani baskına aittir. Tozkoparanlar, birkaç saat sonra Sultan Alparslan önderliğinde gerçekleşecek olan Malazgirt Meydan Muharebesi’ne tanıklık edecekleri için çok heyecanlanırlar. Fakat kahramanlarımızı kötü bir sürpriz beklemektedir. Bizanslı komutan Niko’nun Sultan Alparslan’la ilgili hain planları vardır. “Tozkoparan İskender: 1071” 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1’de.

TOZKOPARAN İSKENDER 1071 OYUNCULARI KİM?

Çağan Efe Ak

Yağız Kılınç

Leya Kırşan

Tuana Naz Tiryaki

Deniz Erayvaz

Yusuf Gökhan Atalay

Burak Alkaş

Cem Uçan

Eren Hacısalihoğlu

Şahin Kendirci

Arda Kalaycı

Balım Gaye Parlak

Serkan Şenalp