Tozluyaka 22. son bölüm izle!

TOZLUYAKA 22. BÖLÜM ÖZETİ

Derya’nın evlenmesi Önder’i çok sarsmıştır ve kırgınlığını gizleyemiyordur. Oysa Derya’nın kalbindeki tek kişi Önder’dir. Ama bunun zorunlu bir evlilik olduğunu bilmesi yine de bazı kararlar almasının önüne geçemez Önder’in. Onu bu yoldan döndürmeye çalışacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

Mavi’yi terk eden ailesini bulmaya çalışan Ali, Arap ve Zeyno ise büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Ali bir seçim yapmak zorundadır. Ne var ki bu seçim hiç farkında olunmayan gizli bir kapının da kilidini açar. Berk’in bile haberinin olmadığı gizli hisleri gün yüzüne çıkarır. Uyuyan devi uyandıracaktır.