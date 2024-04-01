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        Haberler Gündem Trabzon Belediye Başkanı belli oldu! 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Trabzon'un Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu!

        Trabzon Belediye Başkanı belli oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Trabzon'un Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu!

        Trabzon, vatandaşlık görevini gerçekleştirmek için sandık başındaydı. 31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi sabah 07:00'da başladı ve 16:00'da sona erdi. Yurdun batısında ise sandıklar 17:00'da kapandı ve oy sayma işlemi başlamış oldu. Sayımın başlamasının ardından Trabzonlular "Trabzon Belediye Başkanı kim oldu?" araştırması yapmaya başladı. İşte, kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçim kazananı ve adayların oy oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 04:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:02
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        Türkiye genelinde yılın başından beri heyecanla beklenen 31 Mart Yerel Seçimi nihayet gerçekleşti. Oy verme işlemi ise yurdun doğusunda 16:00, batısında 17:00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi Trabzon Belediye Başkanı’nın kim olduğu oldu. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Trabzon Belediye Başkanı ve ilçe kazananları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TRABZON BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ OLDU!

        Trabzon, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderek yeni belediye başkanını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon’un yeni belediye başkanı Ahmet Metin Genç oldu.

        Trabzon’da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı. AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç yüzde 51.49 oy oranı ile yeni belediye başkanı oldu.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        TRABZON İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YAŞAYAN SEÇMENLER NELER İÇİN OY KULLANACAK?

        Bütün seçmenler, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

        Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TRABZON 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti adayı Murat Zorluoğlu yüzde 64,61 oranla belediye başkanı seçildi. İYİ Parti adayı Atakan Aksoy ise yüzde 29,53 oy ile seçimde ikinci sırada yer aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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