Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altında

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. İlçenin Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 15 dönümü etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.