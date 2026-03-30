Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Trabzon'da motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti

        Trabzon'da motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet tutkunu genç can verdi

        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET KAMYONA ÇARPTI

        Kaza geçtiğimiz 28 Mart Cumartesi günü Araklı ilçesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Selahattin Demir (18), hızla geldiği yolda dönmekte olan kamyoneti görünce çarpmamak için frene bastı. Ani fren nedeniyle motosiklet kaymaya başlayarak kamyonete yandan çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan Selahattin Demir, çevredekilerin kazayı görmesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        2 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        İki gündür yaşam savaşı veren genç sürücü bugün hayatını kaybederken, Sürmene ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Yaşanan acı olay, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da facia kıl payı!

        İstanbul Maltepe'de bir ortaokulun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir araç çöken istinat duvarının altında kaldı (DHA)

        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
