Babaya son sesleniş... 'Gitme baba!' 0:00 / 0:00

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde uygulama noktasında ehliyetsiz ve alkollü olan 16 yaşındaki Efe T.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu şehit düşen trafik polisi Yusuf Ceylan için tören düzenlendi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende konuşlan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ailelere seslenerek çocuklarına sahip çıkmalarını istedi.

Vali Ustaoğlu, "Bu milletin kutsal formasını ve sorumluluğunu taşıyan emniyetimiz çok şehit vermiştir fakat bu hadise bizleri çok üzdü. Burada bu vesile ile ailelere seslenmek istiyorum. Ailelerimiz gecenin o saatinde 16 yaşındaki bir çocuğun orada ne yaptığını bilmelidir. Polisimi kendi canını feda ederek başka ailelerin canının yanmasının önüne geçerek şehit oldu. Başka acıların yaşanmaması adına ailelerimizin, çocuklarının gecenin o saatlerinde nerede olduklarını bilmesi önemlidir. Maalesef hepimizi derinden üzerin hadise ile karşı karşıyayız. Şehidimizin ailesi ve emniyet camiasına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

BİRİ ÜNİFORMAYI GİYDİ BİRİ ŞAPKASINI TAKTI

Törende şehidin kızlarından Elif Sena Ceylan babasının üniformasını giyerken Eslem Sıla Ceylan ise babasının şapkasını taktığı görüldü. 1.5 yaşındaki Melis Nare Ceylan ise olan bitenden habersiz etrafa gülücük dağıtıyordu.

Törenin sona ermesinin ardından şehit polisin naaşı Samsun'a götürülmek üzere ambulansa konulduğu sırada tabuta dokunan Elif Sena Ceylan'ın, "Gitme baba" şeklindeki haykırışı yürekleri dağladı.