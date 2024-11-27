Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, "iç sahada" lige tutunuyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, iç sahada topladığı puanlarla lige tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, "iç sahada" lige tutunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, iç sahada topladığı puanlarla lige tutundu.

        Ligin 13. haftasını 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10. sırada tamamlayan bordo-mavililer, hanesine yazdırdığı puanların büyük bölümünü Trabzon'da elde etti.

        Sezonun 14. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahasında 11 puan topladı.

        Bordo-mavili ekip, deplasmanda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan elde etti.

        - İç sahada "golcü"

        Ligde oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor, 14 golü iç sahada kaydederken 3'ünü deplasmanda attı.

        İç sahada 19 gol atan Galatasaray'ın ardından Göztepe ile ikinci sırayı paylaşan Karadeniz ekibi, hedeflerinin uzağında kalsa da sahasında rakip fileleri havalandırmakta zorluk çekmedi.

        - 6 maçta da gol attı

        Trabzonspor, sahasında oynadığı 6 lig maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Bordo-mavililer, sahasında sırasıyla Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.

        Karadeniz ekibi, son maçta da Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik

        Benzer Haberler

        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda şampiyon İran oldu
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda şampiyon İran oldu
        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi
        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi
        Trabzonspor'da, Alanyaspor mesaisi başladı
        Trabzonspor'da, Alanyaspor mesaisi başladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi
        Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi
        Yaylada kardan mahsur kalan baba-oğul ile hayvanları kurtarıldı
        Yaylada kardan mahsur kalan baba-oğul ile hayvanları kurtarıldı