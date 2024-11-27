Trabzonspor, "iç sahada" lige tutunuyor

Karadeniz ekibi, son maçta da Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, sahasında sırasıyla Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.

İç sahada 19 gol atan Galatasaray'ın ardından Göztepe ile ikinci sırayı paylaşan Karadeniz ekibi, hedeflerinin uzağında kalsa da sahasında rakip fileleri havalandırmakta zorluk çekmedi.

Sezonun 14. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahasında 11 puan topladı.

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