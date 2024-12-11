Sürmene'de çıkan çatı yangını söndürüldü

İhbar üzerine yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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