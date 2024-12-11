Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Sürmene'de çıkan çatı yangını söndürüldü

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürmene'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürmene, Araklı ve Of ilçelerinden itfaiye ekiplerinin müdahalesince söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar
        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar
        Futbol temalı okulda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor
        Futbol temalı okulda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor
        TEKNOFEST yarışmalarındaki başarıları KTÜ'lü öğrencileri üretime teşvik edi...
        TEKNOFEST yarışmalarındaki başarıları KTÜ'lü öğrencileri üretime teşvik edi...
        Trabzon'da iki ilçede itfaiye binası inşası sürüyor
        Trabzon'da iki ilçede itfaiye binası inşası sürüyor
        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti